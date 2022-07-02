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الحصاد (2022/7/1)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة منها: مشروع الدستور التونسي الجديد يثير سجالا وانتقادات، وقوى سياسية تقول إنه يعيد البلاد إلى ما قبل الثورة ويركز السلطات في يد الرئيس.