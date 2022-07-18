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الحصاد (2022/7/18)

ناقش محمود مراد في الحصاد مواضيع عدة منها: مستشار المرشد الإيراني يقول للجزيرة إن تشكيل مجمع حوار إقليمي هو مفتاح حل خلافات المنطقة. استئناف تصدير النفط في ليبيا.