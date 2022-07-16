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مدة الفيديو 02 minutes 06 seconds
02:06
مشكلات التعليم الجامعي الخاص في أفغانستان
يواصل عشرات الآلاف من الشبان الأفغان تعليمهم الجامعي في جامعات أهلية خاصة، بسب اكتظاظ الجامعات الحكومية. ويواجه التعليم الخاص مشكلات مختلفة، أبرزها ارتفاع التكلفة.
16/7/2022
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