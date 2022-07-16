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مشكلات التعليم الجامعي الخاص في أفغانستان

يواصل عشرات الآلاف من الشبان الأفغان تعليمهم الجامعي في جامعات أهلية خاصة، بسب اكتظاظ الجامعات الحكومية. ويواجه التعليم الخاص مشكلات مختلفة، أبرزها ارتفاع التكلفة.