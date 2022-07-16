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مخاطر وصعوبات عمل فرق الدفاع المدني في أوكرانيا

مع استمرار الحرب واشتداد وتيرة القصف على ميكولايف في جنوب أوكرانيا، تتضاعف مهام فرق الدفاع المدني في هذه المنطقة، ويتضاعف حجم المخاطر التي تهدد أفرادها.
16/7/2022