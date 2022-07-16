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كاميرا الجزيرة ترصد آثار القصف على مدينة خاركيف

تعرضت بلدات وأحياء على أطراف مدينة خاركيف شمالي شرق أوكرانيا لقصف روسي عنيف، وكانت المدينة قد شهدت سلسلة ضربات صاروخية ألحقت دمارا في خط السكة الحديدية.
16/7/2022