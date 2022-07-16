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الحصاد (15/7/2022)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة منها: بايدن يدشن أول زيارة له إلى السعودية بلقاء الملك سلمان بن عبد العزيز. تطوير العلاقات الثنائية وأمن الطاقة يتصدر أجندة المباحثات.