مدة الفيديو 02 minutes 43 seconds 02:43

بسبب تلوث المياه.. انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي في لبنان

قالت منظمة الصحة العالمية إنها سجّلت أكثر من 650 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في لبنان خلال أسبوعين فقط، بسبب تلوث المياه.