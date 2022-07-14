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مدة الفيديو 05 minutes 50 seconds
05:50
بايدن في الشرق الأوسط.. ودمج إسرائيل على سلم الأولويات
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل؛ المحطة الأولى في زيارته للشرق الأوسط، التي تشمل أيضا زيارة للأراضي الفلسطينية ثم المملكة العربية السعودية.
14/7/2022
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