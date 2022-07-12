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بعد 27 عاما.. دفن رفات 50 شخصا من ضحايا سربرنيتسا

أحيت البوسنة الذكرى 27 لمذبحة سربرنيتسا، وأقيمت مراسم لدفن رفات 50 ضحية من ضحايا المذبحة في مقبرة بوتوتشاري، بعدما تم تحديد هوياتهم حديثا.