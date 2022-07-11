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الحصاد (10/7/2022)

ناقش عثمان آي فرح في الحصاد مواضيع عدة، منها: مُعلنا فصلا جديدا للدور الأميركي في الشرق الأوسط، بايدن يتحدث عن إعادة توجيه العلاقات مع السعودية، ويتعهد بمواصلة الضغط على إيران.