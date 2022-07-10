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سريلانكا.. استمرار المحتجين في السيطرة على القصر الرئاسي

يتمسّك زعماء الحركة الاحتجاجية في سريلانكا على الاستمرار في السيطرة على القصر الرئاسي ومقر رئيس الوزراء حتى يغادرا منصبيهما فعليا.