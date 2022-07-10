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الحصاد (9/7/2022)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة، منها: طهران تقول إن الإدارة الأميركية تسعى لدمج منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي مع منظومات دول عربية.