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مدة الفيديو 02 minutes 10 seconds
02:10
نهر السنغال شريان حياة لقرية إنتامبين جنوبي موريتانيا
يمثل نهر السنغال شريان حياة ومصدر عيش لسكان قرية إنتامبين (جنوبي موريتانيا)؛ فمنه يصطادون الأسماك، ومن مياهه يروون مزارعهم ويسقون مواشيهم.
1/7/2022
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