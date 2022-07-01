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نهر السنغال شريان حياة لقرية إنتامبين جنوبي موريتانيا

يمثل نهر السنغال شريان حياة ومصدر عيش لسكان قرية إنتامبين (جنوبي موريتانيا)؛ فمنه يصطادون الأسماك، ومن مياهه يروون مزارعهم ويسقون مواشيهم.
1/7/2022