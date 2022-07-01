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‬ ‬الحصاد (2022/6/30)

ناقش حسن جمول في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: في ختام قمة مدريد، بايدن يعلن أن الحلف أعاد تكييف نفسه للتصدي لأكبر تهديدات واجهته، ولا يستبعد نشر قوات في البلطيق.