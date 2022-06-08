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مناورات عسكرية بحرية لحلف شمال الأطلسي

يواصل حلف شمال الأطلسي مناورات عسكرية بحرية في المنطقة الجنوبية من بحر البلطيق، بهدف ما وصفه الحلف بتعزيز قدرات الرد المشترك لدوله على أي اعتداء.
8/6/2022