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الحصاد (2022/6/7)

ناقش حسن جمول في الحصاد مواضيع عدة منها: وسط تهديد متصاعد بين تل أبيب وطهران، مشروع قرار غربي أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب من إيران التعاون التام.