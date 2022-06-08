مدة الفيديو 02 minutes 21 seconds 02:21

استعدادات الدفاع الأوكراني للتصدي لأي هجوم بحري روسي محتمل

تعزز وحدات الدفاع عن السواحل الأوكرانية في منطقة أوديسا مواقعها قبالة البحر الأسود، خشية تنفيذ الروس إنزالا بحريا على سواحلِ المقاطعة.