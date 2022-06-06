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إسرائيل تدخل سفينة للتنقيب على الغاز إلى حقل "كاريش" ولبنان يعتبرالأمر استفزازا

دخلت السفينة اليونانية “إنرجان باور” إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل للتنقيب عن الغاز في حقل “كاريش”.