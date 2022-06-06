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الحصاد (2022/6/5)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، والفصائل الفلسطينية تقول في ذكرى النكسة إنها لن تسمح بتهويد القدس.