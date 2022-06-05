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حرب روسيا في أوكرانيا.. ما آخر تطوراتها الميدانية؟

أكدت أوكرانيا أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سيفيرودونيتسك كبرى مدن دونباس، حيث تركز موسكو هجومها على أمل السيطرة الكاملة على هذه المنطقة.