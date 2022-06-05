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تونس.. انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

الاقتصادية والاجتماعية في ظل مقاطعة العديد من الأطراف، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب سياسية وشخصيات
5/6/2022