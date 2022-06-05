مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 45 seconds 01:54:45

الحصاد (2022/6/4)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: على وقع صدامات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستوري، بدء حوار في تونس بشأن دستور جديد وسط مقاطعة واسعة.