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دافع عن أرضه.. الفلسطيني حسام فطافطة يروي قصته

يتماثل الشاب الفلسطيني حسام فطافطة للشفاء من إصابته التي تعرض لها عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه وهو يدافع عن أرضه في ترقوميا شمال غربي الخليل.