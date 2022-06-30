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‬ الحصاد (2022/6/29)

ناقش حسن جمول في الحصاد مواضيع عدة، منها: قادة الناتو يعتبرون روسيا أكبر تهديد لدولهم، وبايدن يعلن أول انتشار دائم لقوات بلاده في الجناح الشرقي للحلف.