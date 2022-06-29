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حرب أوكرانيا.. ما آخر التطورات الميدانية في البلاد؟

تستمر محاولات القوات الروسية السيطرة على مدينة ليسيتشانسك، كما أشار مراسل الجزيرة إلى تطويق المدينة من عدة جهات.
29/6/2022