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حرب أوكرانيا.. ما آخر التطورات الميدانية في البلاد؟

تستمر محاولات القوات الروسية السيطرة على مدينة ليسيتشانسك، كما أشار مراسل الجزيرة إلى تطويق المدينة من عدة جهات.