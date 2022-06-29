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استقطاب حاد في المجتمع الأميركي بشأن قضية الإجهاض

أعاد القرار الأخير للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الخاص برفع الحماية الفدرالية عن الإجهاض الجدل المستمر بشأن هذا الأمر إلى الواجهة مرة أخرى.
29/6/2022