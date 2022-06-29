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المعارضة السنغالية تدعو للاحتجاج على عدم قبول لائحتها الانتخابية

دعت المعارضة السنغالية لمواصلة الاحتجاج على عدم قبول لائحة مرشحيها الرئيسية للانتخابات، والتضامن مع السنغاليين الذين يعانون من غلاء المعيشة.
29/6/2022