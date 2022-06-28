مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 35 seconds 01:54:35

الحصاد (2022/6/27)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة، منها: مفاوضات العودة للاتفاق النووي تستأنف اليوم الثلاثاء في الدوحة. إيران ترسل وفدها وتعلن أن المفاوضات غير المباشرة تهدف لرفع العقوبات.