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العراق.. هل تعديل الدستور يحلّ الأزمة السياسية في البلاد؟

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق إن مسار تشكيل حكومة جديدة أدى إلى خروق دستورية، منها مضي المدة الدستورية المحددة لتسمية رئيس جديد للجمهورية.