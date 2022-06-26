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الجزيرة ترصد آثار قصف صاروخي روسي في كييف

رصدت كاميرا الجزيرة آثار 4 هجمات صاروخية شنتها روسيا صباح اليوم على حي شفشكيشي في العاصمة الأوكرانية كييف، واستهدف مبنى سكنيا.