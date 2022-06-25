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مقتل 5 أشخاص في هزة ارتدادية بأفغانستان

قالت وكالة أنباء “باختر” الحكومية الأفغانية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الجمعة وأصيب 11 شخصا جراء هزة ارتدادية في ولاية بكتيكا. في الوقت نفسه.