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دخلت شهرها الخامس.. ما مصير حرب روسيا على أوكرانيا؟

دخلت حرب روسيا على أوكرانيا شهرها الخامس، ولا شيء يوحي بأنها مقبلة على نهاية قريبة، بل على العكس من ذلك تتزايد بوادر اتساع نطاقها.