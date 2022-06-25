تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 02 minutes 53 seconds
02:53
دخلت شهرها الخامس.. ما مصير حرب روسيا على أوكرانيا؟
دخلت حرب روسيا على أوكرانيا شهرها الخامس، ولا شيء يوحي بأنها مقبلة على نهاية قريبة، بل على العكس من ذلك تتزايد بوادر اتساع نطاقها.
25/6/2022
facebook
twitter
whatsapp