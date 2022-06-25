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الحصاد (2022/6/24)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة، منها: وزارة الداخلية التونسية تعلن عن مخطط لاستهداف رئيس البلاد وتتهم أطرافا في الداخل والخارج، وحركة النهضة تدعو لتقديم مزيد من الأدلة.