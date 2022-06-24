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‬ الحصاد (2022/6/23)

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد عدة مواضيع، منها: الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضويته، وكييف تصف القرار ببداية رحلة طويلة وتتعهد بتقديم مزيد من الإصلاحات.