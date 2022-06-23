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فيضانات عارمة تغمر مساحات واسعة ببنغلاديش

تزداد الأوضاع سوءا في بنغلاديش بعد أن اجتاحت الفيضانات مساحات واسعة، وغمرت كثيرا من المنازل في ظل نقص إمدادات الإغاثة والمساعدات وصعوبات الوصول إلى المتضررين.
23/6/2022