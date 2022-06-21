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قيس سعيد: الدستور الجديد لا يؤكد أن دين الدولة الإسلام

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن أنه لن يتم التأكيد في الدستور الجديد على أن الدولة دينها الإسلام، بل سيتم الحديث عن “أمةٍ دينُها الإسلام”، وفق تعبيره.