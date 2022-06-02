مدة الفيديو 01 minutes 51 seconds 01:51

بالفيديو.. أجواء الاحتفال بالذكرى 70 لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش

يحتفل البريطانيون على مدى 4 أيام بالذكرى الـ70 لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش، أو ما يعرف باليوبيل البلاتيني.