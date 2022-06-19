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بالفيديو.. كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع اللاجئين في عدد من المخيمات

قال الناطق باسم الحكومة الرواندية للجزيرة إن كيغالي اتفقت مع لندن على استقبال طالبي اللجوء المُرحّلين من منطلق إنساني، بحسب وصفه.