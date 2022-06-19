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بالفيديو.. كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع اللاجئين في عدد من المخيمات

قال الناطق باسم الحكومة الرواندية للجزيرة إن كيغالي اتفقت مع لندن على استقبال طالبي اللجوء المُرحّلين من منطلق إنساني، بحسب وصفه.
19/6/2022