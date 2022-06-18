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النشرة التفاعلية (2022/6/18)

رصدت النشرة التفاعلية بتاريخ (2022/6/18) أهم المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وكان من أبرزها تفاعل النشطاء في الهند ودول إسلامية عدة مع مقتل إمام مسجد بالهند.