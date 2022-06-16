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لقاء خاص مع الرئيس الفنزويلي

في لقاء خاص مع الجزيرة، الرئيس الفنزويلي يقول إن بلاده وإيران ضحايا لإجراءات أحادية الجانب وعقوبات غير مشروعة، ويؤكد أن