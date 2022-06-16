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تحقيق يكشف صورة الرصاصة التي اغتيلت بها أبو عاقلة

كشف تحقيق للجزيرة عن صورة الرصاصة التي اغتيلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقد أشار خبراء عسكريون إلى أن الرصاصة من النوع الخارق للدروع.
16/6/2022