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شلّ مختلف مطارات وموانئ البلاد.. هل نجح الإضراب العام في تونس؟

شمل الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام للشغل في تونس مختلف المطارات والموانئ التونسية وأغلب المؤسسات التابعة للقطاع العام.