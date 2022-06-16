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شلّ مختلف مطارات وموانئ البلاد.. هل نجح الإضراب العام في تونس؟

شمل الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام للشغل في تونس مختلف المطارات والموانئ التونسية وأغلب المؤسسات التابعة للقطاع العام.
16/6/2022