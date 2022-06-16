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مدة الفيديو 02 minutes 10 seconds
02:10
اليابان تتجه لتجديد حافلات النقل لتعمل بالهيدروجين بحلول عام 2030
تعتزم إدارة العاصمة اليابانية طوكيو تجديد جميع حافلات النقل العام، لتعمل بالهيدروجين السائل -كونه مصدر للطاقة النظيفة- بحلول عام 2030.
16/6/2022
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