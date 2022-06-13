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زمن العدالة المؤجلة.. متى يعاقب قاتل أبو عاقلة؟

طالبت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إسرائيل بفتح تحقيق جنائي في قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
13/6/2022