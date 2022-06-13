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الحصاد (2022/6/12)

ناقش عبد القادر عياض في الحصاد مواضيع عدة منها: استقالة نواب كتلة التيار الصدري من البرلمان العراقي، ومقتدى الصدر يقول إن القرار تضحية لتخليص العراق من مصير مجهول.