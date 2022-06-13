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تهديدات إيران وإسرائيل.. هل تجر المنطقة إلى تصعيد عسكري؟

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن رد طهران على أفعال إسرائيل سيكون مباشرا وليس في دولة ثالثة.
13/6/2022