مدة الفيديو 01 hours 55 minutes 07 seconds 01:55:07

الحصاد (2022/6/11)

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد مواضيع عدة منها: من جزيرة طنب الكبرى.. قائد في الحرس الثوري الإيراني يحذر من وجود إسرائيل على أراضي دول جارة بأنه يشكل تهديدا لأمن المنطقة.