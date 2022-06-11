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هيئة الأسرى الفلسطينية تحذر من الموت المفاجئ للأسير خليل عواودة

حذرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني من الموت المفاجئ للأسير خليل عواودة، الذي يواصل الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 3 شهور.