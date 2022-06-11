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القوات الروسية تكثف قصفها على مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا

قالت قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا إن القوات الروسية تكثف من قصفها لمناطق وبلدات في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد لليوم الثالث على التوالي.
10/6/2022