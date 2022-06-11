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مدة الفيديو 02 minutes 09 seconds
02:09
القوات الروسية تكثف قصفها على مقاطعة ميكولايف جنوبي أوكرانيا
قالت قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا إن القوات الروسية تكثف من قصفها لمناطق وبلدات في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد لليوم الثالث على التوالي.
10/6/2022
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