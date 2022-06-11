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النشرة التفاعلية 2022/6/11

رصدت النشرة التفاعلية بتاريخ (2022/6/11) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها “نبي الإخوان أم نبي المسلمين؟”.